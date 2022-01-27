Подгорица, 27 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Черногории третью дозу вакцины от коронавируса получили более 88,3 тысячи граждан. Первой дозой вакцины против коронавируса вакцинировано 62,7 процента взрослого населения, ревакцинировано 60,7 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Admobninsk.ru Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 286 697 человек или 46,2 процента, а вторую — 277 387 человек или 44,7 процента от всего населения.

В Черногории за последние 24 часа первую дозу вакцины получили 103 человека, ревакцинировали 180 человек.

Всего третью дозу получили 88 393 человека, а за последние сутки — 332 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.