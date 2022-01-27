Волгоград, 27 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Волгоградской области 27 января госпитализированы 239 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение 195 человек, зарегистрировано 13 летальных исходов.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 137 686 случаев заражения коронавирусом, в том числе 821 положительный результат зафиксирован за минувшие сутки. Выздоровел 124 231 человек.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 5 953 жителя.