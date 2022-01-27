Казань, 27 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции около 6,5 тыс. человек. Ревакцинацию по данным на 27 января прошли 179 тыс. 654 жителя, сообщает минздрав РТ.

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С начала прививочной кампании по состоянию на 27 января в республике от COVID-19 привиты 2 млн 378 тыс. 027 человек, из них иммунизацию за минувший день прошли 6467 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 884 тыс. 142 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 46 618 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 615 ковид-пациентов, скончались 1576 носителей инфекции.

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