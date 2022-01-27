Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Учреждение Дня геноцида советского народа руководитель действующего в Ростовской области поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал народной инициативой.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

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"Учреждение Дня геноцида советского народа — это народная инициатива. Реализация этой идеи как никогда актуальна, потому что в Ростовской области есть свой день памяти жертв геноцида. По всей стране огромное количество жертв, погибших от рук фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Мы, общественники, высказали эту инициативу, и нас услышали», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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