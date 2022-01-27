Донецк, 27 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу со стороны украинских силовики у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

YouTube: Пресс-служба УНМ ДНР Сбитый беспилотник

Уточняется, что сбить беспилотник пытались бойцы 36-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел к западу от посёлка Пищевик в Донбассе.

Военнослужащие ВСУ вели огонь по БПЛА международных наблюдателей во время наблюдательного полёта из стрелкового вооружения.

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«Обстрел велся целенаправленно, так как о времени и месте запуска беспилотника украинские военнослужащие были уведомлены заранее», — подчеркнул представитель оборонного ведомства ДНР.

Кроме того, было зафиксировано создание помех подразделениями радиоэлектронной борьбы по беспилотнику ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным отчёта СММ ОБС за 26 января, огонь в направлении мини-БПЛА СММ был открыт возле подконтрольного правительству Пищевика Донецкой области.