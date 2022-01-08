Донецк, , 10:53 — REGNUM Народная милиция ДНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в районе подконтрольного Киеву н.п. Заря в Донбассе. Об этом 8 января заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.

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«Для радиоэлектронного подавления каналов управления … во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Заря противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ», — отмечается в сообщении.

Таким образом ВСУ пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику в этом районе, подчеркивается в сообщении.

В ЛНР и ДНР часто заявляют о том, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников СММ ОБСЕ у линии соприкосновения.