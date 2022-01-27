Рига, 27 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Действующие до сих пор ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, нужно в Латвии сокращать, а ближе к марту 2022 года и вообще отменять. Такое решение готовы принять власти страны, считает известный публицист русской Латвии, журналист портала bb.lvАбик Элкин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Первыми о бесполезности ужесточения ограничений заговорили сами медики — в частности, глава службы неотложной медпомощи Лиене Ципуле, с которой согласился модный ныне эпидемиолог Никита Троянский. И вот дальше, как по команде, эту версию об отказе от жестких ограничений в среду озвучил сперва премьер Кришьянис Кариньш, а затем и спикер парламента Инара Мурниеце», — напомнил Элкин.

По мнению премьера, на данном этапе ограничения уже не столь важны. Главное — чтобы человек был привит и носил или медицинскую маску, или респиратор. В том же духе высказалась и председатель парламента.

Пока, правда, считает публицист, власти Латвии не готовы отказаться от существующих ограничений и прежде всего от предоставления услуг в так называемых «зеленой» и «красной» зонах. Но лед тронулся: «Власти Латвии устали ограничивать население. Да и деньги закончились».

Элкин убежден, что новых ограничений не будет по еще более простой причине — на это больше в казне просто нет денег.