Москва, 27 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. МГУ им. М. В. Ломоносова временно вводит дистанционное обучение для студентов вуза. Об этом сообщается в соответствующемприказе от 27 января.

Marizavarzina Здание МГУ

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"При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в тексте документа.

Приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в ближайшие часы будет решен вопрос о введении дистанционного обучения в школах и продлении срока школьных каникул, заявил губернатор региона.