Москва, , 14:54 — REGNUM Вручение премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти», ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте, состоится 27 января, в день снятия блокады с Ленинграда. Об этом 27 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Холокост

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В России с 17 января проходит ежегодная VIII «Неделя памяти» — цикл мемориальных и образовательных мероприятий, который приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января.

Ее главным событием по традиции станет мемориальный вечер «Хранитель памяти», в ходе которого проводится вручение ежегодной премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти». Вечер состоится в Москве по адресу Большая Никитская ул., 19/16с1 (Геликон опера).

Отметим, организаторами мероприятия являются Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост».