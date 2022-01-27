Орел, , 14:45 — REGNUM Уроки мужества с ветераном Великой Отечественной войны, приуроченные ко Дню снятия блокады Лененграда, пройдут в Орловской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Ветераны Omskportal.ru

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«Уроки мужества с ветераном Великой Отечественной войны состоятся в Орловской области», — говорится в сообщении

Также указывается, что в ходе этих мероприятий ветеран Великой Отечественной совершит несколько поездок по региону, во время которых поделится своими воспоминаниями о войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что международный телемост, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проведут 27 января волонтёры Победы из Лабытнанги.