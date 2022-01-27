Таллин, , 14:45 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс ушла от прямого ответа на вопрос оппозиционного политика, нападет ли Россия на Украину. Об этом сообщил эстонский портал rus.err.ee.

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«Считаете ли вы, что Россия нападет на Украину, и если да, то когда?», — так прозвучал вопрос депутата от Эстонской Консервативной Народной партии EKRE Пеэтера Эрнитса в ходе традиционного «часа правительства» в национальнмо паралменте.

Однако Лийметс, которая представляла парламентариям законопроект о международных санкциях против России, ушла от прямого ответа. По ее словам, на подобные вопросы она будет готова отвечать в более подходящее для этого время.

«На данный момент дипломатия и правительство Эстонии вместе стоят за то, чтобы помочь предотвратить этот кризис безопасности, нападение России на Украину, следующее нападение России на Украину», — таким был ответ главы эстонской внешней политики.