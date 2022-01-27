Москва, 27 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Инициатива по учреждению Дня геноцида советского народа крайне своевременна и актуальна. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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«Мы знаем, что сегодня существуют такие понятия как геноцид еврейского народа, геноцид цыган, сербов, армянского населения. Но при этом замалчивается тот факт, что гитлеровская Германия вела войну, чтобы убить нас. К нам пришли фактически убийцы, это слово я хотел бы подчеркнуть, которые хотели уничтожить нас как народ. Этот факт признания геноцида советского народа уже давно необходим. Хорошо, что сегодня ряд государственных и общественных структур поднимают этот вопрос», — сказал Мягков.

По его словам, РВИО не только поддерживает, но и инициирует этот процесс: «Мы считаем, что на всех международных площадках наше Министерство иностранных дел, государственные и общественные организации должны четко и твердо заявить о том, что такое понятие должно быть введено».

Мягков подчеркнул, что данная инициатива должна напомнить нынешним европейским политикам, кто развязал кровопролитную войну и на чьей стороне воевали их государства: «Это важно и актуально сегодня, когда пытаются бряцать оружием и угрожать современной России те государства-члены НАТО, которые участвовали, например, в блокаде Ленинграда. Ведь кроме немцев и финнов, которые блокировали город, там были эсэсовские каратели из Эстонии, Бельгии, Дании, Голландии, Норвегии. Была там испанская «Голубая дивизия», представители других европейских стран, которые сегодня считают себя цивилизованными. Это были отряды убийц, потомки которых сегодня забывают свою историю».

По мнению специалиста, одним из главных смыслов учреждения такой даты будет «напоминание всем, кто забывает уроки истории, о том, кто развязал эту войну и о том, что заслуженное возмездие всегда приходит».