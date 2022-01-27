Белгород, 27 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Первые 14 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены 27 января в Белгородской области, заявил на брифинге министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Положительный результат дали пробы, направленные в федеральную лабораторию Роспотребнадзора. Всего в Белгородской области 27 января зафиксировали 298 случаев заражения коронавирусом, что на 23 больше, чем выявлено сутками ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 января исследования на штамм «Омикрон» начнут проводить в регионе.