Саратов, 27 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Жители и гости Саратова 27 января в сквере «Победа» приняли участие в акции памяти «Блокадный хлеб», приуроченной к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Об этом сообщает мэрия.

Блокадная норма хлеба

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Символический кусочек блокадного хлеба раздавали саратовцам в напоминание о тех страшных днях.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил признательность выстоявшим в годы войны ленинградцам и павшим воинам.

«Подвиг защитников и жителей легендарного города на Неве навечно останется в памяти благодарных потомков. Мужество, самоотверженность, сила духа блокадников помогли Ленинграду выстоять и одержать победу. Вечная слава героям!» — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей стране 27 января проходят мероприятия, посвящённые годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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