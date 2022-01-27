Пенза, , 14:15 — REGNUM В Пензе 27 января пройдет Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Мероприятие состоится на улице Московской у сквера «Копилка пословиц» в 14:00, сообщает мэрия.

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Акция приурочена к дню памяти о подвиге ленинградцев-блокадников в годы Великой Отечественной войны. В 1941—1942 годах от голода в Ленинграде умерли более 500 тыс. человек. Суточная норма хлеба для рабочих и инженеров в декабре 1941 года составляла 250 граммов, для детей и стариков — 125 граммов.

За годы Великой Отечественной войны из Ленинграда и Ленинградской области в Пензу эвакуировали 15 промышленных предприятий, более 6 тыс. человек, в том числе детей. Вместе с пензенцами они выпускали для фронта оружие и боеприпасы, продовольствие и обмундирование.

Как сообщало ИА REGNUM, на улицах Обнинска Калужской области в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».

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