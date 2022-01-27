Варшава, 27 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Советник президента Польши по национальной безопасности Павел Муха в эфире Polskie Radio сообщил, что президент республики Анджей Дуда созвал на 27 января срочное заседание Совета национальной безопасности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

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По словам Мухи, Дуда хочет узнать как можно больше о ситуации на Украине и российско-украинской границе. Поэтому руководители спецслужб сегодня доложат президенту всю имеющуюся информацию.

Павел Муха напомнил, что «в последнее время президент Анджей Дуда много раз говорил о безопасности Украины и других союзников Польши».

Отметим, что глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох 27 января направится с официальным визитом в столицу Литвы — Вильнюс. Сообщается, что Солох встретится в Вильнюсе с руководителями спецслужб Литвы, Латвии и Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».