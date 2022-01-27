Москва, 27 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Украина, по сути, не нужна ни Соединённым Штатам, ни Евросоюзу, однако у Запада есть всё же свой интерес в отношении этой страны. Об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

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По его словам, западные страны используют Украину как инструмент геополитического давления на Россию.

«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию», — пояснил замглавы Совбеза РФ.

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Он добавил, что это также и «аргумент в геополитической игре и в известной степени даже против Китая». При этом Медведев подчеркнул, что существующая напряжённость связана с тем курсом, который проводится руководством Украины в последние годы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политического совета украинской партии «Наши» Александр Долженков заявил, что нагнетание истерии вокруг ситуации вокруг Украины, которая исходит от Соединённых Штатов, является частью совместного плана Вашингтона и Москвы «по разделу геополитической карты мира».