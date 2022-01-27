Таллин, 27 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Власти Германии пока не дали конкретного ответа на запрос Эстонии о разрешении на передачу Украине бывшего немецкого вооружения, вопрос прорабатывается официальным Берлином. Об этом в интервью эстонскому гостелевидению ETV заявила посол ФРГ в Таллине Кристиане Хохманн.

George Shuklin Гаубица

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«Берлин в настоящее время обрабатывает этот запрос, но в связи с тем, что у нас жесткий подход к политике в области вооружений, он все еще в работе, поскольку должен пройти через несколько инстанций», — сообщила она.

Она добавила, что не может гадать, каким будет окончательный ответ: «Могу сказать, что ответ придет в течение нескольких дней или недель, а не месяцев».

122-миллиметровые гаубицы полувековой давности, которые Эстония собирается передать Украине, изначально принадлежали ГДР и были произведены еще в СССР. Затем они перешли в собственность ФРГ, а в 1990-е их купила Финляндия. В 2009 году Эстония, в свою очередь, закупила их у Финляндии. Тогда стоимость 42 гаубиц и необходимых боеприпасов к ним составила примерно 2 млн евро.

Подобное советское оружие используют десятки стран, в том числе Украина, у которой на вооружении, по разным данным, имеется порядка 150 гаубиц такого типа.