Москва, 27 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. На портал государственных услуг начнёт поступать информация о медицинских противопоказаниях граждан, сообщил 27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

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Он рассказал, что правительство расширяет возможности портала государственных услуг.

«Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесённом заболевании, вызванном этой инфекцией. В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Через госуслуги граждане смогут получить подтверждающий сертификат», — заявил Мишустин.

Премьер-министр пояснил, что соответствующее постановление правительства подписано.

Он также напомнил, что решение о противопоказаниях могут принять только врачи.