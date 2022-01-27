Стокгольм, 27 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Со стороны оппозиции в риксдаге (парламенте) Швеции все звонче и отчетливее звучат призывать буквально молниеносно созвать Комитет по обороны, что ставит премьер-министра страны Магдалену Андерссон в крайне затруднительное положение, поскольку в стране кристализуется настроение дать отпор агрессивным действиям Москвы, риторика которой становится все более воинственной. Об этом 26 января в своей авторской статье написал политический комментатор телеканала SVT Матс Кнутсон.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

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«В последнее время правые оппозиционные партии резко критикуют правительство, которое не настроено на ведение диалога с риксдагом. В парламенте также сформировалось большинство для созыва Комитета по обороны, форума для консультаций и дискуссий между правительством и риксдагом по вопросам, касающимся политики обороны и безопасности Швеции», — пишет журналист.

«До сих пор правительство отклоняло такие запросы. Вероятно, потому, что они хотят избежать ситуации, когда разные парламентские партии хотят обойти правительство своими предложениями увеличить расходы на оборону. Вместо этого правительство хочет сохранить свободу действий и выделять те ресурсы, которое оно сочтет целесообразным, после консультаций с вооруженными силами Швеции», — добавил Кнутсон.