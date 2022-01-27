Стокгольм, 27 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Правительство Швеции приняло решение пригласить оппозицию к переговорам о выработке общей стратегии национальной безопасности страны на фоне того, как со стороны России якобы раздаются «воинственные заявления». Теперь несколько партий в риксдаге требуют созыва Комитета по обороне. Об этом вечером 26 января сообщил телеканал SVT.

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26 января премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провела двухчасовую встречу с лидерами парламентских партий в связи с ухудшением ситуации в области безопасности. Причиной является «активизация российских военных» вдоль границы с Украиной и требования Москвы к НАТО и Соединенным Штатам.

Андерссон заявила на пресс-конференции, что ее правительство «очень серьезно относится к все более конфронтационной риторике со стороны России».

»Порядок европейской безопасности не подлежит никакому обсуждению, и необходимо соблюдать национальное законодательство … В Швеции мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности и то, с какими странами мы хотим сотрудничать», — заявила премьер-министр.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».