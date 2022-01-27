Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Ещё более тысячи жителей Ростовской области завершили участие в прививочной кампании от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время участие в вакцинации приняли 1 млн 998,36 тыс. жителей Ростовской области (+ 2507 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 941,25 тыс. человек (+ 1109 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что до достижения 80% охвата населения вакцинацией в Ростовской области необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. В настоящее время вакцинацию от COVID-19 прошли более 73% взрослого населения, ревакцинацию — 40% привитых.

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