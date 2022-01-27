Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM Просьба представителей Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма в адрес президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны безусловно правильная по своей сути и является продолжением работы, публично инициированной около двух лет назад председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил слова Бастрыкина о необходимости признания и закрепления факта геноцида советского народа и того, что те принципы и идеи, которые были закреплены в уставе Нюрнбергского трибунала, имеют сегодня животрепещущее и практическое значение. А Краснов ранее отмечал, что в России необходимо законодательно закрепить запрет на реабилитацию, пропаганду нацизма и фальсификацию истории, и для этого нужно внести поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», закрепив в нём, в том числе, и такое понятие как «геноцид народов Советского Союза».

Есть и решение Солецкого районного суда о признании убийств тысяч мирных граждан Советского Союза геноцидом, напомнил эксперт.

«Конечная цель этих сложных действий — вывод темы геноцида советского народа во Второй мировой войне на международный уровень и воспрепятствования «стиранию» этой части истории из памяти будущих поколений — прежде всего, за рубежом. Факт решающей роли России (которая тогда называлась СССР) в победе над фашизмом очень неудобен нашим оппонентам: затрудняет демонизацию Российской Федерации и превращение её в однозначно негативного мирового игрока», — подчеркнул Евгений Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма обеспокоены тем, что хотя преступления нацистов и были осуждены мировой общественностью в рамках Международного военного трибунала в Нюрнберге, однако мало кто упоминает сейчас, что наиболее тяжёлые потери в годы войны понёс именно Советский Союз. При этом они констатируют что война, которую против Советского Союза вели страны Оси, была «войной на полное уничтожение»: Кроме того, активисты встревожены «ужасающей практикой переписывания истории», фальсификации правды, а также использования о войне искажённых данных.