Екатеринбург, 27 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Просьба представителей Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма в адрес президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, безусловно, правильная по своей сути и является продолжением работы, публично инициированной около двух лет назад председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и генпрокурором РФ Игорем Красновым. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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Он напомнил слова Бастрыкина о необходимости признания и закрепления факта геноцида советского народа и того, что те принципы и идеи, которые были закреплены в уставе Нюрнбергского трибунала, имеют сегодня животрепещущее и практическое значение. А Краснов ранее отмечал, что в России необходимо законодательно закрепить запрет на реабилитацию, пропаганду нацизма и фальсификацию истории, и для этого нужно внести поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», закрепив в нём в том числе и такое понятие, как «геноцид народов Советского Союза».

Есть и решение Солецкого районного суда о признании убийств тысяч мирных граждан Советского Союза геноцидом, напомнил эксперт.

«Конечная цель этих сложных действий — вывод темы геноцида советского народа во Второй мировой войне на международный уровень и воспрепятствование «стиранию» этой части истории из памяти будущих поколений — прежде всего, за рубежом. Факт решающей роли России (которая тогда называлась СССР) в победе над фашизмом очень неудобен нашим оппонентам: затрудняет демонизацию Российской Федерации и превращение её в однозначно негативного мирового игрока», — подчеркнул Евгений Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма обеспокоены тем, что хотя преступления нацистов и были осуждены мировой общественностью в рамках Международного военного трибунала в Нюрнберге, однако мало кто упоминает сейчас, что наиболее тяжёлые потери в годы войны понёс именно Советский Союз. При этом они констатируют что война, которую против Советского Союза вели страны Оси, была «войной на полное уничтожение». Кроме того, активисты встревожены «ужасающей практикой переписывания истории», фальсификации правды, а также использования о войне искажённых данных.