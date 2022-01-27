Бишкек, 27 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Президент Садыр Жапаров обратился к жителям Киргизии в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 27 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Дети блокадного города

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«Сегодня вместе со всей нашей страной мы низко склоняем головы перед памятью мужественных защитников Ленинграда, павших при освобождении города-героя от фашистской блокады. И хотя с той поры прошло 79 лет, это событие навсегда сохранится в наших сердцах», —؅ сказал он.

Президент отметил, что свыше 4,5 тысячи уроженцев Киргизской ССР пали смертью храбрых при освобождении города-героя от фашистской блокады, проявляя при этом беспримерную отвагу и мужество.

«Вместе с единым в то время советским народом киргизстанцы тоже всячески поддерживали жителей Ленинграда, эшелонами отправляя им продовольствие и тёплую одежду. А вывезенные из блокадного города более 3 тысяч детей нашли себе в Киргизии новый дом, большую дружную семью и родственников, выбрав себе достойную дорогу в жизни, стал ещё одним красноречивым свидетельством вековечной душевной щедрости и великодушия нашего народа», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что блокада Ленинграда немецкими войсками началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня.

27 января 1944 году в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск произошло полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Более 600 тысяч ленинградцев во время блокады умерли от голода, холода и болезней или же погибли в результате немецких артобстрелов и авиабомбардировок.