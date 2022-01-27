Донецк, 27 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Киев продолжает подготовку к наступательной операции против республик Донбасса. Об этом свидетельствует ряд признаков, прежде всего, концентрация личного состава и техники. Об этом в эфире YouТube-канала «Соловьев Live» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мы видим сопутствующие действия со стороны Украины. Например, за последние дни мы видели на железнодорожных станциях Красноармейск, Дружковка, Зачатовка прибытие эшелонов с ГСМ, с боеприпасами», — уточнил Пушилин.

Кроме того, «откровенно о подготовке к наступательной операции» говорит и ряд экстренных мероприятий, который проводится в военно-полевых госпиталях в подконтрольных Киеву Волновахе, Мариуполе и других населённых пунктах.

«То есть подготовка идёт», — констатировал глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил проведения Украиной в Донбассе постановочных химических атак вдоль всей линии соприкосновения, по примеру Сирии. При этом он выразил надежду, что Киев не будет применять подобный сценарий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Также, по его словам, есть сведения о прибытии в Авдеевку 40 военных специалистов, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании. Существует вероятность подготовки и проведения провокаций этими военнослужащими, добавил Пушилин.