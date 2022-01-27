Саранск, 27 января, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 150 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 120 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

ИА REGNUM Пустые койки

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Всего в регионе подтвердили 42 749 случаев заражения коронавирусом, из них 202 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1131 человек, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовия получит 28,376 млн рублей из федерального бюджета на закупку лекарств для больных с коронавирусом. Все препараты будут выдаваться пациентам бесплатно по назначению лечащего врача.

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