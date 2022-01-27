Бухарест, 27 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии выявили 31 683 случая заражения коронавирусом, что свидетельствует о некотором снижении темпов распространения вируса. Об этом 27 января сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается о 71 летальном исходе. Согласно официальной информации, абсолютное большинство заразившихся граждан не были вакцинированы.

В этой связи министерство здравоохранения Румынии в очередной раз обратилось к жителям страны с призывом пройти соответствующую процедуру. «От этого зависит наши с вами жизни и здоровье», — говорится в заявлении ведомства.

По состоянию на 27 января общее число выявленных граждан Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,08 млн человек. Из них скончались 59 726 пациентов.