Москва, 27 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин лично прочитал ответ американской стороны на предложенный Москвой договор о гарантиях безопасности. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 27 января журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он утвердительно ответил на вопрос, прочитал ли российский лидер ответ властей США лично.

Как сообщало ИА REGNUM, США и НАТО 26 января передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Российская сторона изучает эти документы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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