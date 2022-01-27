Москва, , 13:05 — REGNUM Угроза Госдепартамента США отослать российского посла в Вашингтоне при неисполнении Москвой условий американской стороны является серьёзной. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Госдепе дали разъяснения по работе российских дипломатов в США

«Угроза серьёзная», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Других комментариев пресс-секретарь главы государства не предоставил, посоветовав обращается за разъяснениями и более подробной информацией к Министерству иностранных дел РФ.

Также по темее: Посол России Антонов рассказал, что США намерены выслать его

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США пообещал поставить вопрос о его отъезде из страны, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства Москве.