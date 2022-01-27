Мадрид, 27 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес вновь высказался в защиту дипломатического пути и диалога для разрешения кризиса на Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Санной Марин, пишет агентство EFE.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

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При этом он подчеркнул, что Россия должна чётко понимать, что если она вмешается в ситуацию военным путем, то это будет иметь «массивные, чрезвычайно серьезные последствия» для её экономики со стороны ЕС.

Ранее глава минобороны Испании Маргарита Роблес выразила уверенность в том, что «дипломатия США и НАТО» помогут в урегулировании конфликта на Украине.