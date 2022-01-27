Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Соляном переулке Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония открытия памятника «Блокадному учителю». Мероприятие прошло 27 января в рамках 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передаёт «Петербургский дневник».

Советская сельская школа. 1964

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Новый монумент посвящён подвигу педагогов, продолжавших обучение детей в тяжелый период. Он представляет собой измождённую женщину, сидящую на фоне разбитого окна. Учитель прижимает к себе замерзающего ученика. Памятник разместили возле музея обороны и блокады Ленинграда.

В церемонии открытия монумента принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев. Также участие в возложении цветов к памятнику приняли ветераны, жители блокадного Ленинграда и Санкт-Петербурга.

«Вы знаете, было трудно, тяжелое время, и весь город воевал, отстаивал наш любимый Ленинград, — сообщил Александр Беглов. — Мы выполнили своё обещание, и сегодня мы открываем памятник «Блокадному учителю».

«Учителя в блокадном Ленинграде являлись теми, кто сохранил детей, сохранил наше будущее. Вечная память всем учителям, которые погибли в нашем городе», — отметил подвиг педагогов Александр Бельский.

Инициативу в создании памятника преподавателям в блокадном Ленинграде проявила Надежда Строганова. В годы Великой Отечественной войны она работала в школе с младшими классами на протяжении всей блокады. На момент начала войны ей было всего 20 лет. Реализовал идею Надежды Строгановой скульптор Владимир Бродарский.