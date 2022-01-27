Киев, 27 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Нагнетание истерии вокруг ситуации вокруг Украины, исходящей от Соединённых Штатов, является часть совместного плана Вашингтона и Москвы «по разделу геополитической карты мира». Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал глава политического совета украинской партии «Наши» Александр Долженков.

ИА REGNUM Флаги США и России

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«Здесь нужно говорить о более глобальной договорённости, которая касается не только Украины. Видимо, во время предыдущей встречи между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным были какие-то договоренности достигнуты по геополитической карте мира. Касательно вопросов Ирана, касательно вопросов Китая», — добавил политик.

При этом глава политсовета не согласился с тем, что Украина покупает военную помощь. Он подчеркнул, что «она предоставляется бесплатно».

«Я считаю, что Украина как суверенное государство должно улучшать оборонную способность. Любая помощь — хорошая. Другой вопрос, что нельзя допускать эскалации, потому что полномасштабное вторжение — это катастрофа для украинской государственности будет», — подчеркнул политик.

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Он пояснил, что за Украину «не впишутся ни американцы, ни другие государства-члены НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация дипломатов США и других стран с Украины является частью сценария намеренной эскалации конфликта со стороны Киева. При этом он подчеркнул, что, стараясь «непременно повышать градус напряжённости», Киев так заигрался, что руководству страны пришлось даже успокаивать запаниковавшее население.