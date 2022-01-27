Лондон, , 08:01 — REGNUM Библиотека палаты общин парламента Великобритании по итогам переговоров по гарантиям безопасности 27 января обнародовала документ, в котором говорится, что Россия несет ответственность за деэскалацию напряжённости на границе с Украиной.

Британия NASA

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«США и НАТО выразили уверенность, что бремя ответственности за деэскалацию и участие в конструктивных дипломатических усилиях теперь лежит на России», — приводит текст документа RT.

В то же время, в нем указывается, что российской стороной не было взято на себя никаких обязательств по поводу «будущих переговоров по теме безопасности или относительно ослабления напряжённости на границе с Украиной».

При этом аналитики библиотеки палаты общин Британии ссылаются на данные Минобороны США о якобы готовящейся в России операции «под чужим флагом» для осуществления «вторжения» на Украину.

«Министерство обороны США заявило о наличии «достоверных сообщений» о том, что Россия работает над созданием предлога для вторжения на Украину, подготавливая «операции под чужим флагом», которые проведут российские агенты и которые должны будут выглядеть как нападение на силы, поддерживаемые Россией, или на русскоговорящее население на востоке Украины», — также отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует в ближайшие дни совершить официальный визит в Россию.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.