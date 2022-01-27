Москва, 27 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Рубль 26 января отметил пятый день падения подряд, отметив минимумы ноября 2020 года под влиянием сильного доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Пара доллар/рубль превысила психологическую отметку 80 руб. и продвинулась до 80,25 руб., частично откатившись к закрытию сессии.

После столь агрессивного рывка сегодня, 27 января, наблюдается закономерная коррекция — котировки открылись гэпом вниз, опустившись ниже 78,50 руб.

Новый обвал российской валюты выглядел вполне уместным и мало кого удивил. Рубль и без того подавлен происходящим на геополитическом фронте, где на фоне истории с Украиной практически ежедневно звучат новые санкционные угрозы со стороны Запада.

К этому значимому медвежьему фактору добавился ястребиный тон Федрезерва, проявленный по итогам вчерашнего заседания 26 января.

Джером Пауэлл намекнул на еще более оперативное сворачивание стимулов, чем ожидалось, чем спровоцировал бегство от рисков и одновременно укрепил доллар.

Двум этим драйверам не смогли противостоять ни приостановка покупок валюты Минфином РФ, ни налоговый период, ни дорогая нефть, которая обновила многолетние максимумы несмотря на общее уклонение от рисков.

Теперь, когда целостность уровня 80 руб. нарушена, после передышки доллар может нацелиться на следующий барьер в районе 80,80 руб. с подачи пересмотра ожиданий относительно политики ФРС США и ситуации вокруг Украины.

За пределами этого промежуточного сопротивления на горизонте появится мартовский максимум 2020 года на 81,60 руб., который цена не превышала с начала 2016 года», — предполагает эксперт.

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