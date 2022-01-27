Москва, , 08:03 — REGNUM Рубль 27 января стал дешеветь с открытия утренней сессии на Мосбирже. Агрессивные продажи нацвалюты наблюдались на американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский рубль ослаб до уровня 80,41 за доллар впервые с 3 ноября 2020 года на фоне роста геополитической напряженности вокруг Украины и перед итогами заседания ФРС США.

По итогам дня торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 79,41 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 89,40 руб., фунт/рубль — на 0,85%, до 107,15 руб.

Инвесторы стали более обеспокоены возможностью конфликта с участием России. Партия «Единая Россия» обратилась к российскому руководству с просьбой разрешить поставки вооружения в ДНР и ЛНР, сигнализируя о потенциальной эскалации напряженности в отношениях с Западом.

Посольство США на Украине призвало американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну из-за проблем с безопасностью.

Укреплению российской валюты не смогли поспособствовать и действия ЦБ, ни рост нефтяных котировок. 24 января регулятор приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила для стабилизации ситуации.

Индекс гособлигаций RGBI обновляет минимумы с 2016 года, упав до 127,14 пунктов.

ФРС США дала понять, что скоро начнет повышать процентные ставки и после этого сократит свои запасы облигаций. Центральный банк готов повысить ставки в марте. Сокращение баланса планирует начать сразу после повышения ставок.

Сегодня, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела до $89 за баррель. После выступления Джерома Пауэлла фьючерсы на американские индексы ушли в минус (потери больше 1,3%). Индекс доллара обновил максимум на 96,65.

Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Его содержание в рамках договоренностей сторон не разглашается.

Госдеп рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для подготовки дальнейших переговоров. Ожидаются ответные действия со стороны России.

Пара доллар/рубль может сохранить боковое движение на уровне 79,50 руб./доллар.