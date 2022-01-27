Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 664 заболевших COVID-19 горожан, что на 122 меньше, чем за день до этого. Об этом 27 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Вместе с тем, в города на Неве по итогам 26 января получили положительные результаты тестов на ковид 11 808 горожан, что на 1227 больше, чем сутками ранее. Параллельно с этим в Петербурге сохраняется высокая выздоровляемость, в среду были выписаны с больничного 3228 человек. Также зарегистрировано 64 летальных случая от ковида.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Северной столице коронавирусом заразились 962 283 человека. Из них 847 273 выздоровели. Умерло 29 656 человек.