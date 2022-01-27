Москва, 27 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Текущие условия таковы, что о документе, подобном договору с США о прекращении холодной войны, остаётся только мечтать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 января журналистам.

Красный айсберг для «Титаника США». Плакат США времен холодной войны

Отвечая на вопрос о значении окончания холодной войны, он отметил, что сегодня не склонен переоценивать эту годовщину. Вряд ли эту дата может повлиять на политическое сознание нынешних руководителей.

«И вы совершенно правильно сказали о нынешних условиях, о заключении такой договорённости, о подписании таких бумаг, действительно, можно только мечтать», — сказал Песков.

Напомним, декларацию, официально положившую конец холодной войне, подписали в 1992 году в Кэмп-Дэвиде первый президент России Борис Ельцин и Джордж Буш-старший, занимавший тогда пост президента США.

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