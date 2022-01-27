Москва, , 13:03 — REGNUM После 2014 года, когда на Украине произошёл государственный переворот, начались процессы, приведшие к политической напряжённости в мире, которая продолжается по сей день. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пенсионер на Майдане (сс) Ivan Bandura

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«То, что после 2014 года, после того, как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя противоположные обязательства и подписались под этими обязательствами, произошел государственный переворот, который привел к непоправимым событиям и который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью РФ, конечно, начались процессы, которые привели к изрядной напряженности, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что это вопрос для политологов, а не для Кремля.