Москва, 27 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Инициатива российских политиков помочь ДНР и ЛНР различными видами вооружений — это нечто новое, чего раньше не было. Об этом сегодня, 27 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков уточнил, что главе государства прекрасно известно о призывах российских политиков о поставках оружия на Донбасс.

«Однако президент России Владимир Путин пока не принял решение», — отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции «Единой Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил об обращении к президенту РФ Владимиру Путину оказать помощь ЛНР и ДНР.

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