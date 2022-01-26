Москва, , 16:40 — REGNUM Руководитель фракции «Единой Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил об обращении к президенту РФ Владимиру Путину оказать помощь ЛНР и ДНР.

Владимир Васильев Kremlin.ru

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«Мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — заявил Васильев.

Он обратил внимание на то, что сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине.

«Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — указал парламентарий.

Он сослался на то, что в Совете Думы, во фракции, в партии прошли консультации по этому вопросу.

«Считаем, что мы не можем бросить людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся агрессии», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме в рамках «правительственного часа» выступил глава МИД России Сергей Лавров.