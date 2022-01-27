Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ленинградской области 28 января на базе детских поликлиник откроется 22 прививочных пункта для вакцинации подростков от коронавируса, сообщил 27 января на заседании правительства регионапредседатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, дополнительно к 137 работающим пунктам вакцинации от COVID-19 в Ленинградской области будут открыты еще 22 на базе детских поликлиник. Напомним, 24 января на склад «Ленфарм» поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник-М» из 720 комплектов.

«Буквально с завтрашнего дня мы во всех районах начинаем прививать подростков — добровольно и с согласия родителей», — уточнил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всегорегиону необходимо порядка 35 тыс. комплектов вакцины, чтобы провести профилактику от коронавируса у детей с 12 до 18 лет.