Вашингтон, 26 января 2022, 21:36 — REGNUM Американская сторона предъявила России требование, согласно которому российский посол «будет вынужден уехать из США к апрелю». Об этом сообщил 26 января журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. Его вышлют, если РФ не выполнит ряд условий Вашингтона по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.
Отметив, что в отношении конфликта, касающегося российской дипломатической собственности в США, нет улучшений и что то же можно сказать и о ситуации с выдачей виз, Антонов заявил:
Российский дипломат отметил, что из страны сегодня высылают ещё одну группу сотрудников российского посольства и членов их семей. Это происходит из-за того, что Вашингтон ввёл ограничения на продолжительность командировок представителей российской дипмиссии. Максимальный срок их пребывания — три года, но когда они ехали работать в США, то не знали о таких ограничениях.
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