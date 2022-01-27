Белгород, 27 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Белгородской области 27 января выписаны после выздоровления 316 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 85 753 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 78 095 человек. Продолжает лечение в стационарах 861 пациент, получают амбулаторную помощь 4 895 жителей.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в больницы госпитализировано 89 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подана 1 291 новая заявка, всего записались 1 044 356 человек. Полный курс прививок прошли 957 484 белгородца.