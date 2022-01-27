Луганск, 27 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Украинская сторона, в случае применения ею американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе, будет делать это локально, так как последние являются очень дорогими и в малых объемах поставлены к линии соприкосновения. Об этом 27 января заявил начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ян Лещенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Тут стоит отметить, что использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения», — приводит его слова РИА Новости.

Также Лещенко добавил, что, вероятнее всего, Киев будет использовать названные американские ракетные комплексы, в случае начала военных действий, для пропагандистских целей в репортажах СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Народная республики за сутки зафиксировала около 40 попыток боевиков ВСУ провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе.