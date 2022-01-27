Мельбурн, Австралия, 27 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Предельная вместимость на Открытом чемпионате Австралии по теннису увеличилась до 65 процентов, поскольку число новых случаев заражения коронавирусом в штате Виктория, где проходит турнир, снизилось. Об этом 27 января сообщил телеканал Nine News.

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Министр спорта Виктории Мартин Пакула объявил, что главный санитарный врач штата профессор Бретт Саттон согласился увеличить количество продаваемых билетов на оставшуюся часть турнира.

Это произошло после того, как заполняемость трибун на теннисном турнире была сокращена вдвое до 50% в начале этого месяца из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.

Более того, журналисты пишут, что на фоне снижения новых случаев заражения коронавирусом в Виктории в штате все звонче раздаются призывы возобновить оказание плановой медицинской помощи, по крайней мере, в отделениях хирургии.