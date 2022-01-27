Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. 17 несовершеннолетних госпитализированы в стационар. Об этом 27 января на заседании правительства региона сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновник напомнил, что накануне на базе педиатрического отделения Тосненской больницы было развернуто 50 коек для детей с коронавирусом.

«Сейчас там лежит 17 человек», — подытожил чиновник.

В свою очередь главный санитарный врач Ленинградской области Ольга Историк отметила, что суточная заболеваемость в регионе большая, таких цифр не было ни в один из эпидемиологических подъемов. Максимальная цифра на этой неделе по заболевшим в Ленобласти — 983, за минувшие сутки — 912 человек. Однако по итогам 27 января в регионе ожидают более 1 тыс. заразившихся человек.

«Наибольшее число в структуре заболевших приходится на возраст 30−49 лет. Это самый трудоспособный возраст. Это те, кто больше всего пользуются общественным транспортом, посещают общественные места, — уточнила спикер. — У нас чаще стали болеть дети. Заболеваемость детского населения на предыдущей неделе выросла более чем в три раза. Болеют дети 7−14 лет, а также младшего, среднего звена, те кто больше всего подвержен вирусным заболеваниям».

Также Историк уточнила, что жители Ленобласти 65 лет и старше стали болеть реже, в структуре заболеваемости их 15% и меньше, в то время как в «самые сложные время» их было 20% и более.