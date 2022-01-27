Посёлок городского типа Дубровка, Ленинградская область, 27 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области вышли отстаивать карьер Дубровка от размещения на его территории мусорного полигона и других объектов для переработки мусора. Об этом 27 января сообщили в интернет-ресурсе Activatica.org, посвященном гражданскому активизму.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

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Местные жители выступили против появления мусорного полигона ввиду того, что на этой территории находились зоны тылового обеспечения Невского пятачка в годы Великой Отечественной войны. Невский пятачок является важной локацией в истории освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этой местности предпринимались многочисленные попытки прорыва блокады. Помимо этого, в районе поселка Дубровка находится много братских могил.

«Есть старая всем известная фраза: война закончится тогда, когда будет похоронен последний солдат. Поэтому, знаете, здесь такое количество лежит незахороненных солдат, не найденных еще. Дайте их похоронить по-человечески, на заваливайте их мусором», — призвала председатель деревенского совета деревни Ёксолово Лариса Пархоменко.

Жители Ленобласти вышли с плакатами, призывающими отказаться от использования карьера для переработки мусора. Они уверены, что в случае расположения полигона на этой территории региональный оператор не будет перерабатывать его должным образом, и всё это превратится в свалки. В результате таких действий экологически чистая территория области будет замусорена.

Отметим, активисты выступают против строительства объектов для переработки мусора с начала декабря 2021 года. Исследовательские работы, которые должны были по планам длиться год, закончатся в апреле, как сообщают местные жители. Они уверены, что оператор полигона «Невский экологический оператор» не успеет за это время должны образом оценить пригодность карьера для утилизации отходов.