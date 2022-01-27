Мадрид, , 12:44 — REGNUM Второй заместитель председателя правительства и министр труда и социальной экономики Испании Йоланда Диас подчеркнула «очень сложное и трудное положение», в котором оказалась Испания перед лицом украинского конфликта, и определила себя как «женщину мира». Об этом она заявила по итогам встречи с генеральным секретарем каталонского профсоюза UGT Камилем Росом.

Йоланда Диас Lamoncloa.gob.es

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По её словам, Испания «работает над диалогом» между конфликтующими сторонами.

Она также упомянула о выступлении министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса в Комитете по иностранным делам Конгресса депутатов.