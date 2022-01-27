Тунис, 27 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Правительство Туниса приняло решение продлить введённые ранее карантинные меры для того, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает Babnet.

Флаг Туниса

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По данным журналистов, власти продлили запрет на массовые мероприятия и торжества ещё на две недели, начиная с четверга 27 января. Кроме того, в стране вводится комендантский час с 22:00 до 06:00.

В заявлении правительства отмечается, что специальный Научный комитет рекомендовал продлить все меры, введённые 12 января 2022 года из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

По данным местных СМИ, количество заразившихся коронавирусом в Тунисе достигло 866 445 человек. Жертвами инфекции стали 26 051 человек. Суточный прирост заразившихся составил 9706 человек.